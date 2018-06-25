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Общество

Система безналичной оплаты проезда заработала на маршруте №87 Нижнем Новгороде с 25 июня

25 июня 2018 17:40  [59] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Серебрякова

Нижегородский перевозчик внедрил систему безналичной оплаты проезда на маршруте №87. Эту информацию подтвердил директор по коммуникациям ООО "СитиКард" Сергей Бирин 25 июня 2018 года.

"С 25 июня на маршруте предусмотрена безналичная оплата проезда, но пока терминал в руках у кондуктора, система работает в тестовом режиме. Маршрут обслуживает ИП Алиев, тариф 28 рублей. Правило 60 минут на маршруте не действует, потому что нет подключения к городским маршрутам. По-прежнему нет соглашения между частными перевозчиками и властью, но оплатить за проезд транспортной или другой картой уже можно", - пояснил он.

Напомним, несколько частных перевозчиков в Нижнем Новгороде планировали внедрить безналичную систему оплаты проезда к Чемпионату мира по футболу. На маршрутах Т-76 и Т-46 это произошло. В марте 2018 года первый частный межмуниципальный маршрут области №210 начал принимать все виды транспортных карт, включая льготные, карты школьника и студента, а также бесконтактные банковские карты.

Напомним также, что еще с 1 ноября 2016 года частный перевозчик Дмитрий Каргин в тестовом режиме присоединил автобусы коммерческого маршрута Т-171 к системе АСКОП. Однако в начале декабря того же года он приостановил перевозку по льготным проездным билетам до урегулирования вопроса с властями. Вопрос пока так и не урегулирован.

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