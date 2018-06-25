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Политика

Александр Хватов планирует участвовать в конкурсе на должность гендиректора НПАТ

25 июня 2018 18:14  [9] Политика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Серебрякова

Александр Хватов планирует участвовать в конкурсе на должность гендиректора МП "Нижегородпассажиравтотранс" (НПАТ). Эту информацию он подтвердил корреспонденту НИА "Нижний Новгород" 25 июня 2018 года.

Он сообщил, что на должность руководителя НПАТ, по всей видимости, будет организован конкурс и Хватов намерен принять в нем участие. "Я знаю, что такое транспорт, чем дышит предприятие, знаю, как сделать так, чтобы оно развивалось. Предприятие очень специфическое, очень много тонкостей, чтобы все это понять, нужно минимум полгода проработать. Сейчас арестов на счетах нет, зарплаты выплачиваются, предприятие работает", - рассказал он.

Напомним, гендиректор НПАТ Артем Коновалов покинул свой пост. Глава Нижнего Новгорода Владимир Панов подписал заявление о его увольнении 22 июня. С 9 июня бывший гендиректор "Нижгортранс" Александр Хватов стал первым заместителем генерального директора НПАТ, пока Коновалов, до увольнения, находился в командировке и в отпуске.

Как сообщалось ранее, в конце мая 2018 года Дмитрий Цыганков, в течение двух лет исполнявший обязанности гендиректора "НПАТ", покинул пост первого заместителя гендиректора предприятия.

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