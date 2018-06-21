Гендиректор МП "Нижегородпассажиравтотранс" Артем Коновалов покинул свой пост Политика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Серебрякова

Гендиректор МП "Нижегородпассажиравтотранс" (НПАТ) Артем Коновалов покинул свой пост. Об этом сообщается на портале "Деловой квартал" ("ДК") 22 июня 2018 года.



Согласно информации, глава Нижнего Новгорода Владимир Панов подписал заявление об увольнении Артема Коновалова 22 июня. Как отметил источник в департаменте транспорта Нижнего Новгорода, "Артем Коновалов, безусловно, грамотный специалист, но разрубить гордиев узел проблем в нашем автотранспортном предприятии ему не удалось". Долг НПАТ на 1 июня 2018 года составил почти 1,16 млрд рублей. По информации департамента транспорта со ссылкой на "ДК", конкурс будет объявлен после соблюдения всех формальностей.



На вопрос корреспондента НИА "Нижний Новгород" о Коновалове, и.о. директора департамента транспорта администрации города Елена Кузнецова после обсуждения маршрутной сети в Нижегородском районе 22 июня ответила, что не в курсе, работает ли он в НПАТ или уже нет. "Я не знаю. Артема Коновалова на работу принимал Панов, я не его работодатель", - сказала она.



Напомним, москвич Артем Коновалов был назначен гендиректором НПАТ в апреле 2018 года. Соответствующее решение принял глава города Владимир Панов. Таким образом, Коновалов проработал в этой должности всего два месяца.



С 9 июня бывший гендиректор "Нижгортранс" Александр Хватов стал первым заместителем генерального директора НПАТ, пока Коновалов находился в командировке и в отпуске. Хватов рассказал, что снова устроившись на работу НПАТ, он будет совмещать две должности – первого зама и заместителя по экономике и финансам.



Как сообщалось ранее, в конце мая 2018 года Дмитрий Цыганков, в течение двух лет исполнявший обязанности гендиректора "НПАТ", покинул пост первого заместителя гендиректора предприятия. Тогда не было принято окончательного решения относительно других кандидатур на этот пост.