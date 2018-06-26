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Общество

ООО "Экоцентр "Дронт" разработает схему охотничьих угодий Нижегородской области

26 июня 2018 13:54  [319] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Алёна Вдовиченко

ООО "Экологический центр "Дронт" (Нижний Новгород) стал победителем аукциона на право разработки схемы охотничьих угодий Нижегородской области. Об этом сообщается в материалах на сайте госзакупок 25 июня 2018 года.

Согласно информации, экоцентр "Дронт" предложил наименьшую стоимость контракта – 2,035 млн рублей при начальной цене контракта в 9,2 млн рублей. В торгах также участвовали ООО "СибЭкоЭксперт" (запрошенная за услуги цена – 2,081 млн рублей), ООО "Квант-экология" (2,815 млн рублей), ООО "Картфонд" (4,941 млн рублей), ООО "Уральская экологическая компания" (8,048 млн рублей).

Напомним, схема должна быть подготовлена до 30 июня 2019 года. Предполагается, что в нее войдут физико-географическое описание территории Нижегородской области, социально-экономическая характеристика региона, характеристика размещения и состояния использования охотничьих угодий, характеристика состояния численности и размещения охотничьих ресурсов, а также мероприятия по организации рационального использования охотничьих угодий и ресурсов области.

СПРАВКА:
Учредителем и директором ООО "Экологический центр" "Дронт", зарегистрированного в 2017 году, является Татьяна Валерьевна Паутова. Уставный капитал – 10 тысяч рублей. Основной вид деятельности – научные исследования и разработки в области естественных и технических наук.

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