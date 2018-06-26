Нижегородский машзавод решил направить всю прибыль за 2017 год на погашение убытков прошлых периодов Бизнес

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Алёна Вдовиченко

ПАО "Нижегородский машиностроительный завод" (НМЗ, входит в ОАО "Концерн ПВО "Алмаз-Антей") решил направить всю прибыль за 2017 год на погашение убытков прошлых периодов. Об этом говорится в сообщении компании.



Согласно информации, 22 июня на общем собрании акционеров НМЗ был рассмотрен вопрос распределения прибыли за прошлый год. Чистую прибыль в размере 20 млн 989 тысяч рублей решено направить на погашение убытков прошлых периодов. Дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям за 2017 год компания решила не выплачивать.



Напомним, в 2017 году НМЗ сократил чистую прибыль по сравнению с 2016 годом в 14,75 раза – до 20 млн 989 тысяч рублей. В I квартале текущего года компания получила убыток в размере 290,4 млн рублей.



СПРАВКА:

ПАО "Нижегородский машиностроительный завод" выпускает вооружение и военную технику по нескольким направлениям, основные из которых: средства систем противовоздушной, противоракетной обороны и радиолокационные станции (ПВО, ПРО, РЛС), артиллерийское вооружение, оборудование судовых атомных установок для подводных и надводных кораблей ВМФ РФ, узлы и агрегаты для АЭС.



АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей" – одно из крупнейших интегрированных объединений российского оборонно-промышленного комплекса. В его состав входят более 60 заводов, научно-производственных объединений, конструкторских бюро и научно-исследовательских институтов.