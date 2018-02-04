"Нижегородский машзавод" сократил чистую прибыль почти в 15 раз в 2017 году Бизнес

Фото: НИА "Нижний Новгород"

ПАО "Нижегородский машиностроительный завод" (НМЗ, входит в ОАО "Концерн ПВО "Алмаз-Антей") в 2017 году сократил чистую прибыль по сравнению с 2016 годом в 14,75 раза – до 20 млн 989 тысяч рублей.

В документах предприятия говорится, что выручка общества в 2017 году выросла на 16,91% по сравнению с 2016 годом – до 9 млрд 939 млн 514 тысяч рублей, себестоимость выросла на 19,19% - до 8 млрд 594 млн 29 тысяч рублей.

Прибыль от продаж НМЗ в 2017 году увеличилась на 4,23% по сравнению с 2016 годом – до 1 млрд 328 млн 933 тысяч рублей, прибыль до налогообложения, напротив, сократилась в 13,3 раза – до 34 млн 725 тысяч рублей.

Дебиторская задолженность предприятия в течение 2017 года увеличилась на 27,99% - до 10 млрд 96 млн 10 тысяч рублей, кредиторская задолженность при этом сократилась на 9,40% - до 17 млрд 794 млн 317 тысяч рублей.

Напомним, НМЗ в 2016 году получил прибыль более 300 млн рублей против убытка в 1,3 млрд годом ранее

СПРАВКА:

ПАО "Нижегородский машиностроительный завод" выпускает вооружение и военную технику по нескольким направлениям, основные из которых: средства систем противовоздушной, противоракетной обороны и радиолокационные станции (ПВО, ПРО, РЛС), артиллерийское вооружение, оборудование судовых атомных установок для подводных и надводных кораблей ВМФ РФ, узлы и агрегаты для АЭС.

АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей" – одно из крупнейших интегрированных объединений российского оборонно-промышленного комплекса. В его состав входят более 60 заводов, научно-производственных объединений, конструкторских бюро и научно-исследовательских институтов.