Нижегородская администрация объявила аукцион на благоустройство парка "Дубки" Общество

Эскизный проект Фото: Институт развития городской среды Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Серебрякова

Нижегородская администрация объявила аукцион на благоустройство парка "Дубки". Об этом сообщается на сайте госзакупок 25 июня 2018 года.



Согласно информации, начальная (максимальная) цена контракта составила 32,58 млн рублей. Средства будут выделены администрацией города в рамках программы "Формирование комфортной городской среды Нижнего Новгорода" на 2018-2022 годы. Аукцион состоится 16 июля. Работы включают в себя услуги по планировке ландшафта, спилу аварийных деревьев, ремонту дорожек и покрытий, устройству малых архитектурных форм и другое благоустройство. По контракту, работы должны быть завершено до 14 сентября включительно.

Как сообщалось ранее, АНО "Институт развития городской среды Нижегородской области" представил предварительные концепции благоустройства нижегородских парков и скверов на своем сайте. По каждой территории сотрудники института разработали схемы дорожно-тропиночной сети и движения пешеходов с учетом текущего состояния инфраструктуры данных территорий, которые потом уже обсуждались в фокус-группах. По территории в каждом районе города прошли общественные обсуждения с участием активных нижегородцев.

Напомним, парк "Дубки" и Щелоковский хутор были выбраны первоочередными территориями для благоустройства в Нижнем Новгороде в 2018 году.