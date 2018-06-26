Администрация Нижнего Новгорода намерена закрыть зоопарк в парке "Швейцария" с 20 июля Общество

Фото: Парк Швейцария

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Серебрякова

Администрация Нижнего Новгорода намерена закрыть зоопарк в парке "Швейцария" с 20 июля 2018 года. Об этом корреспонденту НИА "Нижний Новгород" сообщили комитете по управлению городским имуществом (КУГИ) администрации Нижнего Новгорода 26 июня 2018 года.



Как отметили в КУГИ, "процесс ликвидации предприятия занимает достаточно долгий промежуток времени" и юридически деятельность зоопарка будет прекращена с 20 июля 2018 года, после анализа финансовой деятельности и аудита животных. "К этому времени ООО "Парк Приокский" обязано предоставить в администрацию города информацию обо всех животных, находящихся в собственности Общества, а также оценить их рыночную стоимость. Помощь с оценкой и реестром окажет благотворительный фонд "Сострадание НН" (создатель и директор фонда Владимир Гройсман – прим. НИА "Нижний Новгород"). Руководство ООО "Зоопарк "Лимпопо" до конца июня должно определить перечень животных, которых может принять на своей территории, а также представить предложения по перемещению животных в другие зоопарки", - отмечается в ответе.



КУГИ также сообщает о том, что госветуправление Нижнего Новгорода планирует в ближайшее время перевести животных в зоопарке "Швейцарии" на карантин.



Напомним, сотрудники зоопарка "Швейцария" (старое название - "Мишутка", является частью парка "Швейцария") обратились к главе города Владимиру Панову с просьбой не закрывать учреждение.



Напомним также, что в конце мая Панов заявил об увольнении директора парка "Швейцария" (ООО "Парк Приокский", находится в собственности Нижнего Новгорода) Елены Хабаровой и ликвидации зоопарка в парке. Причиной этому послужили жалобы нижегородцев на плачевное состояние животных. Антисанитарию и ненадлежащий уход за животными подтверждал и городской госветнадзор. Известно, что и.о. гендиректора парка "Швейцария" был назначен Андрей Помыткин (ранее был сотрудником парка), а что касается животных – первоначальные планы по их перемещению в зоопарк "Лимпопо" в полном составе не осуществились, так как "Швейцария" против передачи животных в частный зоопарк.