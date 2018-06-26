Сотрудники нижегородского "Мишутки" опасаются гибели животных при переезде и просят не закрывать зоопарк Общество

Фото: Парк Швейцария

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Серебрякова

Сотрудники зоопарка "Швейцария" (старое название - "Мишутка", является частью парка "Швейцария") обратились к главе Нижнего Новгорода Владимиру Панову с просьбой не закрывать учреждение. Они записали видеообращение, которое разместили в сети Интернет 26 июня 2018 года.

Напомним, в конце мая Панов заявил об увольнении директора парка "Швейцария" (ООО "Парк Приокский", находится в собственности Нижнего Новгорода) Елены Хабаровой и ликвидации зоопарка в парке. Причиной этому послужили жалобы нижегородцев на плачевное состояние животных. Антисанитарию и ненадлежащий уход за животными подтверждал и городской госветнадзор. За прошедший месяц мэрия более конкретных планов по зоопарку не озвучила. Известно, что и.о. гендиректора парка "Швейцария" назначен Андрей Помыткин (ранее был сотрудником парка), а что касается животных – первоначальные планы по их перемещению в зоопарк "Лимпопо" не осуществились, так как "Швейцария" против передачи животных в частный зоопарк.



19 июня в администрации города прошло закрытое совещание, по итогам которого директор "Лимпопо" Владимир Герасичкин сообщил, что сотрудники "Мишутки" против передачи животных в зоопарк "Лимпопо", потому что он является частным. Он также заметил, что на совещании обсуждался вопрос о продаже всех животных в государственные зоопарки России. На запрос НИА "Нижний Новгород" о том, какое принято решение после обсуждения этого вопроса, ответ из администрации пока так и не поступил.

В своем видеообращении, опубликованном 26 июня, сотрудники "Мишутки" просят не закрывать зоопарк и сохранить рабочие места. "Коллектив очень просит сохранить зоопарк. В нашем зоопарке живут старые пожилые животные. Нам их жалко, они большинство не перенесут даже переезда. Сохраните и помогите дальше развивать зоопарк", - рассказал один из сотрудников. Они также заметили, что в зоопарке много краснокнижных животных. В этом году учреждению исполнился 21 год, зоопарк открывал экс-губернатор Нижегородской области Иван Скляров. Работники подчеркнули, что некоторые животные не перенесут наркоза и переезда, их потом придется усыплять.