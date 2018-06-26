Петербургская компания разработает программу развития дорог Нижегородской агломерации Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

АО "Институт "Стройпроект" (г. Санкт-Петербург) займётся разработкой программы развития организации дорожного движения на автомобильных дорогах регионального и межмуниципального значения Нижегородской области, входящих в дорожную сеть Нижегородской агломерации. Информация об итогах открытого конкурса на проведение данных работ опубликована на сайте госзакупок 26 июня 2018 года.

Заказчиком работ выступает ГКУ НО "Главное управление автомобильных дорог" (ГУАД). Единственная заявка от АО "Институт "Стройпроект" признана соответствующей требованиям аукциона. Предложенная участником стоимость работ составила 40,64 млн рублей при начальной цене контракта 48,96 млн рублей. Средства финансирования – областной бюджет.

Согласно документации, в рамках договора подрядчик выполнит научно-исследовательские работы по организации дорожного движения. В работы входит сбор и анализ исходных данных (в том числе топографическая основа, численность населения, основные объекты соцсферы и дорожных объектов, данные о пассажиропотоках и транспортных предприятиях, статистика ДТП и т.д.) и создание на их основе мультимодальной транспортной модели с дорожными объектами, схемами маршрутов, замерами пассажиропотока и интенсивности движения и другими данными.

На основе модели подрядчик должен сформировать предложения по программе комплексного развития транспортной инфраструктуры с указанием прогнозов и необходимых мероприятий. Предложения предполагают развитие сети дорог, транспортной инфраструктуры, а также инфраструктуры пешеходного и велосипедного движения, внедрение интеллектуальных транспортных систем, мониторинг. Также необходимо провести анализ финансового обеспечения работ и оценку эффективности.

Согласно документации, в понятие Нижегородской агломерации входят территории 81 населённого пункта, в том числе пять городских округов (Нижний Новгород, Дзержинск, Бор, Чкаловск, Семёновский) и городские и сельские поселения в Балахнинском, Богородском, Городецком, Кстовском, Павловском, Большемурашкинском, Вачском, Дальнеконстантиновском и Княгининском районах. Как пояснили НИА "Нижний Новгород" в областном департаменте градостроительной деятельности и развития агломераций, в состав "дорожной сети" Нижегородской агломерации включены участки дорог общего пользования в пределах 100-километровой зоны от ядра агломерации (города Нижний Новгород) общей протяженностью 1143,9 км. ГУАД и ФКУ "Упрдор Москва - Нижний Новгород" разработан проект программы комплексного развития транспортной инфраструктуры агломерации, которым предусматривается развитие транспортного комплекса до 2025 года.

Создание программы должно быть завершено до 30 ноября 2018 года.

Напомним, что 21 декабря 2017 года Законодательное собрание приняло закон о создании Нижегородской агломерации, в которую вошли Нижний Новгород, Дзержинск, Богородский и Кстовский районы.

СПРАВКА:

АО "Институт "Стройпроект" зарегистрировано в Санкт-Петербурге в 2015 году. Уставный капитал – 33,2 тысячи рублей. Генеральный директор – Алексей Александрович Журбин. Учредители – ОАО "Институт Гипростроймост", Александр Григорьевич Золотников, Александр Юрьевич Смирнов, Елена Вениаминовна Фастовская, Алексей Александрович Журбин, Алексей Борисович Суровцев.