"Стратегию развития Нижегородской области до 2035 года отличает очень бедное видение", - Александр Царьков Экономика

НИА "Нижний Новгород" - Алёна Вдовиченко

"Стратегию развития Нижегородской области до 2035 года отличает очень бедное видение", - заявил профессор Высшей школы экономики (Нижегородский филиал) Александр Царьков в ходе заседания Нижегородского эксперт-клуба 27 июня 2018 года.



"Это видение серое, оно не показывает отличий Нижегородской области от других регионов. Там не прописано каких-то ярких событийных вещей. Например, в 2005 году при формировании Стратегии – 2020 прописывали такие тезисы: "нет" серой части экономики", "областью управляют люди, чей высокий статус достигнут этически приемлемым путем", "сетевая экономика и сетевое управление действует". Я считаю, что образ будущего Нижегородской области следовало бы переформулировать", - отметил Царьков, добавив, что также в проекте документа он не увидел глобальной цели и миссии.



Помимо этого, эксперт считает, что Стратегия должна учитывать кризисный вариант развития событий, разработав его хотя бы вчерне, "для себя".



"Опыт выхода из кризисной ситуации 2008 года обязательно нужно учесть и где-то предложить в новой стратегии. Например, тогда был создан координационный совет по регулированию негативных процессов. Был мониторинг региона. Была специальная программа развития моногородов. Если мы этот опыт забудем, мне будет очень жаль. Тогда, конечно, многое не получилось, но из кризиса мы вышли лучше других регионов", - подчеркнул Царьков.



Среди рисков реализации Стратегии – 2035 эксперт назвал вероятность того, что "московская команда" может в любой момент покинуть регион, а также то, что Стратегию будут исполнять низкоквалифицированные кадры, поскольку найти высококлассного специалиста на те зарплаты, что предлагаются рядовым госслужащим, очень сложно.



Напомним, правительство Нижегородской области планирует внести проект Стратегии развития региона до 2035 года в минэкономразвития РФ в середине сентября 2018 года.



Напомним также, летом 2018 года в городских округах и районах области пройдут 50 стратегических сессий по обсуждению проекта Стратегии как территориального, так и отраслевого типа.



Как сообщалось ранее, проект Стратегии социально-экономического развития Нижегородской области до 2035 года был передан Глебу Никитину 3 мая 2018 года. В разработке Стратегии приняли участие более 400 экспертов из 18 экспертных групп.