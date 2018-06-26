Общественное обсуждение проекта маршрутной сети прошло в Приокском районе Нижнего Новгорода Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Серебрякова

Общественное обсуждение проекта маршрутной сети прошло в Приокском районе Нижнего Новгорода. Как сообщил корреспондент, присутствующий на встрече 26 июня 2018 года, ряд маршрутов планируется изменить, ряд сохранить.



По трамваям маршруты № № 5, 19 остаются без изменения. Планируется восстановить маршрут № 10 с проездом через Молитовский мост. По троллейбусам планируется организация кольца около автовокзала Щербинки. Кроме того, департамент транспорта администрации города намерен восстановить маршрут № 16 (м/р Верхние Печеры- ул. Васюнина). На маршруте будет работать 12 единиц с интервалом 8 минут.



Социальные автобусы № 1 (автовокзал Щербинки-пл. Минина),№ 2 (автовокзал Щербинки-м/р Верхние Печеры), № 30 (пос. Черепичный- пл. Горького) три автобуса с интервалом 25 минут, № 37 (Кузнечиха2-пос.Ближнее Константиново), № 41 (м/р Мещерское озеро-м/р Цветы), № 43 (автовокзал Щербинки-ул. Долгополова), № 62 (ул. Усилова- автовокзал Щербинки), № 66 (автовокзал Щербинки- м/р Мещерское озеро), № 68 (ул. Космическая-пл. Минина), № 73 (Соцгород2-Молокозавод), № 85 (м/р Верхние Печеры- Соцгород2), № 82 (автовокзал Щербинки-ул. Усилова), № 86 (автовокзал Щербинки- м/р Мещерское озеро), № 91 (пос. Черепичный-ул. Долгополова), № 92 (м/р Бурнаковский-м/р Цветы) и № 97 (пос. Мостотряд-ул. Родионова) – сохраняются.



По автобусу № 12 планируется продление от автовокзала Щербинки до поселка Дубравный и увеличение подвижного состава до 30 единиц, по автобусу № 77 (ул. Космическая-автовокзал Щербинки) увеличение до 12 единиц с интервалом 10 минут, по № 80 (ул. Долгополова-Кузнечиха2) планируется вывести на линию 10 автобусов с интервалом 10 минут, по автобусу № 72 планируется организовать путь следования от м/р Верхние Печеры-ул. 40 лет Победы, расписание прорабатывается.



Маршрут автобуса № 53 (пос. Черепичный- пос. Березовый Клин) будет преобразован в межмуниципальный, ему будет присвоен № 253 (автовокзал Щербинки- пос. Березовый Клин).



Коммерческие маршруты Т-4 (автовокзал Щербинки-пл. Минина), № 14 (автовокзал Щербинки- ул. Деловая) – сохраняются. По № 29 схема движения прорабатывается в связи с предложениями населения, по Т-55 (автовокзал Щербинки-ЗКПД4) прорабатывается вопрос о смене перевозчика или изменении схемы движения. Т-63 (Южное шоссе-ул. Корнилова) предлагается продлить от м/р Юг до ТЦ "Жар-птица". По Т-79 (автовокзал Щербинки-ст. Петряевка) планируется изменение через м/р Северный в Автозаводском районе. По остальным маршрутам решение не принято. "Вы закрываете частников, к примеру маршрут № № 51, 44 и 33. Хотите закрыть № 76 – вместо него автобусы. Оставьте в покое прежнюю схему. Люди начинают покупать машины, чтобы доехать на работу", - обратил внимание один из участников встречи.



Жители сделали свои предложения по улучшению транспортной ситуации. "По новой схеме 47 маршрут закрывается, новые автобусы будут проходить мимо нас. Можно сделать так, чтоб автобус заезжал в микрорайон "Цветы" и его соединить с Щелоковским хутором", - попросили они.



Жители деревни Мордвинцево попросили организовать маршрут от Щербинок до деревни. "Надо думать, как организовать схему движения. Пока решения нет", - ответила и.о. директора департамента транспорта администрации города Елена Кузнецова. Также жители попросили продлить работы транспорта до позднего вечера и возобновить маршрут № 20, чтобы он проходил вдоль ул. Горной, где находится поликлиника. В дептрансе ответили, что возможно поменяют схему автобуса № 80 с проездом на ул. Горную.



Напомним, общественные обсуждения уже прошли в Московском, Автозаводском, Канавинском, Ленинском и Нижегородском районах города. На каждой встрече присутствовало более 100 человек. Нижегородцы задавали вопросы специалистам департамента транспорта и связи в устной и письменной форме, как во время мероприятия, так и по его окончании в частном порядке.