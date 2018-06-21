Общественные обсуждения новой маршрутной сети прошли в Нижегородском районе Нижнего Новгорода Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Серебрякова

Общественные обсуждения по проекту новой маршрутной сети прошли в Нижегородском районе Нижнего Новгорода. Об этом сообщил корреспондент НИА "Нижний Новгород", присутствующий на встрече 22 июня 2018 года.



Жителям рассказали о транспортных изменениях. По муниципальным автобусам произойдет увеличение подвижного состава. По маршруту № 1 (пл. Минина-автовокзал Щербинки) – планируется 10 автобусов и интервалом 10 минут, № 2 (Верхние Печеры-автовокзал Щербинки) – 18 автобусов с интервалом 6-7 минут, № 3 (пл. Сводобы-Красное Сормово) – 12 автобусов с интервалом 7-10 минут, № 5 (пл. Горького-дер. Подновье) планируется работа двух автобусов с интервалом 35 минут, № 16 (пл. Горького-Кузнечиха2) – 12 автобусов с интервалом 9 минут. По маршруту № 19 (пос. Высоково-пос. Дачный) расписание прорабатывается, планируется увеличение до 6-8 автобусов. Автобус № 20 планируется восстановить с изменением маршрута (аэропорт Стригино-Верхние Печеры) – будет 20 автобусов с интервалом 10 минут в час-пик. Автобус № 26 (Кузнечиха2-ул. Долгополова) – увеличение до 18 автобусов с интервалом 5-6 минут. № 27 (ул. Артельная-пос. Высоково) – будет ходить один автобус. № 28 (ул. Усилова-Щелоковский хутор) – будет один автобус. № 30 с изменением конечного пункта на пл. Горького – три автобуса с интервалом 25 минут. № 40 (Верхние Печеры-м/р Юг) – 30 автобусов с интервалом 6 минут. № 41 (Мещерское озеро-м/р Цветы)- 13 автобусов с интервалом 10 минут. № 43 (ул. Долгополова-Щербинки) – увеличение до 25 автобусов с интервалом 4-5 минут. № 45 (Верхние Печеры-ЗКПД4) будет ходить с изменением маршрута, в зависимости от пожеланий жителей. Планируется увеличение до 35 автобусов с интервалом 5-6 минут. № 52 (Верхние Печеры-завод Красное Сормово) – 12 автобусов с интервалом 12-15 минут. № 58 (Верхние Печеры-станция Петряевка) планируется восстановить с проездом через пл. Свободы, по маршруту будет ходит 25 автобусов с интервалом 7 минут. № 61 (пятый м/р Верхних Печер-ул. Долгополова) – 12 автобусов с интервалом 10 минут. № 62 (ул. Усилова-автовокзал Щербинки) – 12 автобусов с интервалом 10 минут. № 64 (Соцгород2-ул. Усилова) будет ехать через ул. Львовскую (вместо маршрута № 58) – 15 автобусов с интервалом 10 минут. № 68 и № 90 – без изменений. По автобусу № 72, в случае продления троллейбусного маршрута до Верхних Печер, планируется изменить маршрут автобуса (Казанское шоссе-м/р Победа), расписание прорабатывается. Планируется ввести на линию автобус № 83 взамен маршрутного такси № 83 (ул. Космическая-ул. Деловая Онкоцентр) – 15 автобусов с интервалом 10 минут. Маршрут № 85 (м/р Верхние Печеры-Соцгород2) – 15 автобусов.

график остаётся без изменений, по Т-50 планируется изменение с переходом на ул. Рокоссовского в обоих направлениях. По маршруту Т-70 планируется изменение с проездом из кольца через ул. Карла Маркса сразу на Канавинский мост. В дептрансе пояснили, что после ЧМ-2018 открывается разворотная площадка около Борского моста, которая будет использована как конечный пункт для м/р Мещерское озеро вместо кольца около ТРЦ "Седьмое небо", в связи с этим, движение транспорта изменится. По маршруту Т-93 планируются изменения, из м/р Сортировочный он пойдет через ул. Ухтомского и до ул. Черниговской.



Жители высказались против отмены Т-78 и попросили восстановить Т-55. Кроме того, прозвучали пожелания - продлить работу транспорта до пятого м/р Верхних Печер. В дептрансе пояснили, что на этом участки узкие улицы, в связи с этим возникли сложности в продлении некоторых маршрутов, вопрос решается.



Что касается работы троллейбусов, то большинство маршрутов сохранят, в том числе № 9 ( пл. Горького-Кузнечиха), № 13 (пл. Минина-пр. Гагарина). Планируется восстановить маршрут троллейбуса № 16 с продлением до Верхних Печер. Есть намерение – запустить троллейбусы от автовокзала Щербинки до ул. Академической с автономным ходом либо от контактной сети. Планируется восстановить троллейбусы № 26 (пл. Минина-м/р Кузнечиха) и № 31 (пл. Минина-автовокзал Щербинки). Жители поинтересовались, каков на данный момент долг по электротранспорту. "Кредиторская задолженность МП "Нижегородэлектротранс" на данный момент составляет 800 млн рублей", - ответила и.о. директора департамента транспорта администрации города Елена Кузнецова. Жители заметили, что на столбах присоединено очень много различных проводов. "Мы порой даже сами не знаем, что намотано на контактные сети. Сейчас идет их инвентаризация. Если есть незаконные присоединения, то они будут ликвидированы", - добавила Кузнецова.



Также в ходе обсуждений жителям рассказали о сохранении ряда трамвайных маршрутов. Жители попросили, чтобы не автовладельцы не ставили свои машины на путях – это затрудняет работу транспорта. "В этом году начнется реализация концессионного проекта, таких хаотичных парковок не будет. Все что, вне парковочного пространства будет эвакуировано", - ответила она.



Участники встречи попросили продлить работу транспорта до позднего вечера. "Пусть в транспорте или на остановках висит график, до скольки ходят автобусы, и с интервалом не в полчаса, а чаще", - предложила участник встречи. Всего на линии должно работать 120 троллейбусов и 157 трамваев. По данным дептранса на 22 июня на линию вышел 131 трамвай, остальные находятся на ремонте. В общей сложности в городе разработано 15 трамвайных и 18 троллейбусных маршрутов.



Следующие обсуждения в Нижегородском районе пройдут 17 июля, о точном времени и месте проведения встречи в пресс-службе администрации сообщат позднее.



Напомним, общественные обсуждения уже прошли в Московском, Автозаводском, Канавинском и Ленинском районах города. На каждой встрече присутствовало более 100 человек. Нижегородцы задавали вопросы специалистам департамента транспорта и связи в устной и письменной форме, как во время мероприятия, так и по его окончании в частном порядке.



Глава города Владимир Панов в начале марта сообщил о начале работы по исправлению ошибок при модернизации маршрутной сети общественного транспорта. Он отметил, что потраченные на эти цели 61 млн рублей не помогли улучшить перевозки.