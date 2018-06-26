Прокуратура обязала администрацию Нижнего Новгорода погасить долги перед подрядчиками в 300 млн рублей Бизнес

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Прокуратура Нижнего Новгорода обязала горадминистрацию и администрации районов погасить долги перед подрядчиками, в сумме составляющие более 300 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба ведомства 28 июня 2018 года.

Согласно информации, в течение 2018 года прокуратура приняла комплекс мер для защиты прав предпринимателей в части оплаты органами местного самоуправления выполненных работ по заключенным муниципальным контрактам и договорам. В итоге просроченная кредиторская задолженность бюджета города перед предпринимателями, которая на 1 января 2018 года составляла более 300 млн рублей, погашена в полном объеме.

В том числе, после вынесения представления главе администрации Советского района, был оплачен долг по заключённым в октябре 2017 года четырём муниципальным контрактам в сфере благоустройства и дорожного хозяйства на общую сумму 5,6 млн рублей. Административное дело было возбуждено по ч.1 ст.7.32.5 КоАП РФ (нарушение должностным лицом заказчика срока и порядка оплаты работ при осуществлении закупок для обеспечения муниципальных нужд).