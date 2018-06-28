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Общество

Жители аварийного дома из села Умай в Нижегородской области получили ключи от новых квартир

28 июня 2018 16:40  [349] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Жители аварийного дома из села Умай в Вадском районе Нижегородской области получили ключи от новых квартир. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства 28 июня 2018 года.

В селе Умай переселенцам из аварийного дома вручили ключи от 27 новых квартир. Напомним, в апреле 2018 года произошло ухудшение состояния конструкций жилого дома № 2 на ул.Микрорайон, просели плиты в одной из внешних стен. Дом был признан аварийным ещё в 2015 году. По предварительной оценке, основной причиной произошедшего могла стать весенняя подвижка грунта. На заседании КЧС было принято решение по временному отселению жильцов дома.

Также сообщается, что до конца 2018 года будет расселен жилой дом №10 ул.Центральная в поселке Анненковский карьер в Вадском районе, также признанный аварийным в 2015 году.

Как сообщалось ранее, на расселение жителей из аварийного дома в селе Умай правительство области выделило 74 млн рублей. Данные работы планировалось завершить к концу мая.

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