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Общество

"Жители, эвакуированные из аварийного дома в селе Умай, в конце мая уже смогут переехать в новое жилье", - Денис Москвин

07 апреля 2018 16:38  [1064] Общество
Денис Москвин

Денис Москвин

Фото: "Единая Россия"

"Жители, эвакуированные из аварийного дома в селе Умай, в конце мая уже смогут переехать в новое жилье" - рассказал депутат Государственной думы по Нижегородской области Денис Москвин по итогам встречи с жителями эвакуированного дома.

В ходе рабочего совещания в Вадском районе депутат напомнил, что врио губернатора Нижегородской области Глеб Никитин уже поставил задачу о выделении 74 млн рублей на покупку квартир в новом доме для жителей, эвакуированных из аварийного жилья. Он отметил, что мероприятия по расселению должны быть включены в адресную инвестиционную программу Нижегородской области.

По словам Дениса Москвина, решение было принято оперативно, чтобы жители могли понимать свои перспективы. Новый дом, в который планируется заселять жителей, должен быть сдан в конце мая. "Сейчас уже внутри идут отделочные работы. Мы с жителями прошлись, посмотрели, все довольны, настроение у людей хорошее. Важно было приехать сюда, понять и настроение людей, и готовность этого дома. Большое спасибо и руководству района, которое уже построило этот дом, понимая, что надо расселять аварийный. И, конечно, определяющую роль сыграла быстрая реакция главы региона Глеба Никитина, который оперативно за вчерашний день изыскал денежные средства. Абсолютно уверен, что депутаты Законодательного собрания на ближайшем заседании согласуют эти изменения в бюджет, и жители в конце мая уже смогут переехать в новое комфортное жилье и снять ту проблему, которая была с тем аварийным домом", - заявил депутат.

Напомним, что об экстренной эвакуации жителей дома в селе Умай стало известно из сюжета ТК "Волга" 5 апреля. Администрация района тогда сообщила, что для расселения жителей этого дома уже построен дом на ул. Центральной, в настоящее время в нём ведутся отделочные работы, сдача планируется через два месяца.

6 апреля сообщалось, что правительство региона рассматривает выделение 53 млн рублей на расселение жителей аварийного дома.

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