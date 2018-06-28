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Общество

"Картель" выполнит реконструкцию спорткомплекса для Росгвардии в Нижнем Новгороде

28 июня 2018 17:44  [56] Общество

НИА "Нижний Новгород" - Алёна Вдовиченко

ООО "Картель" (Нижний Новгород) выполнит реконструкцию спорткомплекса для Росгвардии в Нижнем Новгороде. Об этом сообщается в материалах на сайте госзакупок 28 июня 2018 года.

Согласно информации, в аукционе также участвовали ООО "Поликом-НН" (Нижний Новгород), снизившее цену на 0,5% от начальной. Компания "Картель" запросила за свои услуги на 5% меньше установленной максимальной цены – 109,8 млн рублей. Максимальная цена контракта составляла 115,6 млн рублей.

Напомним, речь идет о военном городке войсковой части 7408 (пр. Гагарина, 42). Там должен быть реконструирован тир, спортзалы, а также построен склад. Заказчиком работ выступает 11-й центр заказчика-застройщика войск национальной гвардии РФ. Тир для тренировок предполагает 25-метровую стрелковую галерею с огневыми рубежами для стрельбы на дистанции 25, 20, 15, 10 и 7 метров. Пропускная способность – не менее 192 человек в сутки. Здание спортивно-оздоровительного назначения должно включать в себя универсальный спортивный зал, тренажерный зал, бани. Кроме того, на территории военного городка подрядчик должен будет построить склад для хранения воинского имущества, в том числе продовольственного и хозяйственного.

Напомним также, что правительство РФ планирует направить более 174 млн рублей на строительство общежития для семей полицейских в Нижнем Новгороде. Участок площадью 0,5 га расположен на Московском шоссе.

СПРАВКА:
Учредителем и директором ООО "Картель" является Сергей Анатольевич Темлюков. Уставный капитал – 10 тысяч рублей. Основной вид деятельности – инженерные изыскания в строительстве. Среди дополнительных видов деятельности значится строительство жилых и нежилых зданий.

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