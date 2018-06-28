Дума Дзержинска Нижегородской области передала в безвозмездное пользование семь нежилых помещений Общество

Дума Дзержинска Нижегородской области передала в безвозмездное пользование семь нежилых помещений. Об этом пресс-служба Гордумы сообщила 28 июня 2018 года.

Согласно информации, помещение на пр. Дзержинского, 12 передано для размещения архива дзержинского отдела государственной жилищной инспекции области.

Еще одно помещение по этому адресу передано региональной государственной инспекции по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники для размещения служебного офиса главного государственного инженера-инспектора Дзержинска.

НРО "Единой России" передана часть нежилого помещения на пр. Ленина, 47/16.

Религиозной организации "Свято-Успенский мужской монастырь – Флорищева пустынь Выксунской Епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)" передано помещение на бульваре Победы, 14А.

Средней школе им. Лобачевского передано отдельно стоящее здание площадью 1,7 тысячи кв. м для осуществления образовательной деятельности, нежилого отдельно стоящего здания площадью 77,2 кв. м и нежилого пристроенного здания площадью 60,6 кв. м для хранения материалов для уроков технологии, хозяйственных нужд и организации школьного питания на пр. Циолковского, 42А.

Также сегодня Дума утвердила план работы на II полугодие. В августе будут рассмотрены вопросы о назначении на должность председателя, заместителя председателя, аудитора контрольно-счетного органа Дзержинска и о внесении изменений в правовые акты Думы. В сентябре будет рассмотрен вопрос о признании полномочий депутата Думы, который будет избран по одномандатному округу №24. В октябре планируется внести изменения в решение Думы "Об утверждении порядка проведения компенсационного озеленения на территории городского округа". В ноябре - внести изменения в положение о ежегодном отчете главы города. По предложению прокурора в декабре планируется рассмотреть вопрос о случаях и порядке согласования архитектурно-градостроительного решения объекта индивидуального жилищного строительства на территории города.