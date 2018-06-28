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Общество

Работа городского трамвайного кольца в Нижнем Новгороде восстановлена по данным на 29 июня

29 июня 2018 11:24  [96] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Работа городского трамвайного кольца в Нижнем Новгороде восстановлена по данным на 29 июня 2018 года. Об этом сообщает управление по связям со СМИ горадминистрации со ссылкой на МП "Нижегородэлектротранс".

Согласно информации, маршруты №1, №2, №5 и №21 курсируют по обычной схеме, без изменений.

Напомним, 24 июня возникла проблема с кабелем питания электроподстанции, снабжающей энергией трамвайное кольцо. Из-за этого маршрут трамвая №2 был сокращен наполовину, также пришлось изменить маршруты № 1, №21 и №5. "Кабель напряжением 6 000 киловольт был введен в эксплуатацию полвека назад - в 1968 году, некоторые его участки износились, поэтому возникла аварийная ситуация", - пояснила руководитель "Нижегородэлектротранса" Елена Лекомцева.

Специалисты предприятия заменили поврежденные участки кабеля и провели все необходимые лабораторные испытания. Работы планировалось завершить до конца недели.

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