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Общество

Нижегородское правительство заявило о готовности к торговому и культурному сотрудничеству с Коста-Рикой

29 июня 2018 12:10  [308] Общество
Герб Республики Коста-Рика

Герб Республики Коста-Рика

Фото: МИД РФ

Департамент внешних связей правительства Нижегородской области заявил о готовности к торговому и культурному сотрудничеству с Коста-Рикой. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона 29 июня 2018 года.

Согласно информации, в рамках Чемпионата мира по футболу регион впервые посетила делегация Посольства Республики Коста-Рика.

Как рассказала директор департамента внешних связей Ольга Гусева, это событие стало важным шагом в развитии международного взаимодействия Нижегородской области и стран Латинской Америки. "Благодаря визиту наш регион открыл для себя новое перспективное направление сотрудничества не только в торгово-экономической, но и в культурной сфере", - отметила она.

По словам Ольги Гусевой, одним из перспективных направлений развития сотрудничества региона с Коста-Рикой можно назвать поставки продукции промышленных предприятий области в том числе поставка металлургического профиля, автомобилей и автокомпонентов. Высокая степень развития деревообрабатывающей, целлюлозно-бумажной, химической и нефтеперерабатывающей отраслей Нижегородской области также может привлечь внимание Коста-Рики при поиске новых торговых партнеров в российских регионах.

"Проанализировав общероссийскую тенденцию, я хотела бы подчеркнуть, что связи с Коста-Рикой в области культуры, искусства и образования на данный момент остаются одной из самых активных сфер двустороннего взаимодействия", - подчеркнула директор департамента.

Как сообщалось ранее, делегация из Хорватии планирует визит в Нижний Новгород в сентябре 2018 года для обсуждения экономического сотрудничества с Нижегородской областью. Также сообщалось, что региональное правительство планирует развивать сотрудничество с Швецией в сфере энергосберегающих и "зеленых" технологий.

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