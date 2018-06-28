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Культура и отдых

Нижегородский дептуризма планирует летом 2018 года подать заявку на включение Городца в "Золотое кольцо"

29 июня 2018 18:54  [191] Культура и отдых
г. Городец

г. Городец

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Нижегородский департамент туризма и НХП планирует подать заявку на включение Городца в туристический маршрут "Золотое кольцо" летом 2018 года. Об этом сообщила пресс-служба губернатора и правительства региона 29 июня 2018 года.

Директор департамента развития туризма и НХП Алексей Алехин сообщил, что поручение подготовить заявку дал департаменту врио губернатора Глеб Никитин. "В настоящее время получено заключение из Российской академии наук о дате основания города. Рассчитываю, что этим летом заявку на включение Городца в Золотое кольцо подадим. И будем надеяться, что она будет рассмотрена положительно", - сказал он.

Напомним, в министерство культуры региона ранее сообщало, что планирует подать заявки на включение Нижнего Новгорода, Арзамаса и Городца в 2018-2019 годах. Заявки в минкульт РФ должен подавать муниципалитет по согласованию с главой субъекта. В текущем году это должен был стать Нижний Новгород, однако областной центр заявку подать так и не успел, в феврале была одобрена заявка г. Углича Ярославской области, а в год включается только один город. Из заявок других городов, поданных после определения победителя текущего года, лидер будет включаться в "Золотое кольцо" уже в следующем году.

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