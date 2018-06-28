Специалисты убрали аварийные деревья на автодорогах Нижегородской области на площади 162,7 га в 2018 году Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Специалисты убрали аварийные деревья на автодорогах Нижегородской области на площади 162,7 га в 2018 году. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Согласно информации, в целях обеспечения санитарной безопасности лесов, расположенных вдоль автомобильных дорог, департаментом лесного хозяйства области осуществляется работа по уборке аварийных деревьев, представляющих опасность для проезжей части и участников движения.

Работы проводятся в Арзамасском, Богородском, Городецком, Дальнеконстантиновском, Кстовском, Семёновском, Балахнинском, Лысковском, Павловском районах. На данный момент работы выполнены на площади 162,7 га, протяженностью более 200 км.

"Рубка аварийных деревьев – одно из значимых санитарно-оздоровительных мероприятий, кроме того имеющих особое противопожарное значение. Работа в данном направлении будет осуществляться на протяжении всего года", - говорится в сообщении.