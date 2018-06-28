Нижегородское правительство направит более 300 млн рублей на строительство нового здания для дивеевской администрации Общество

с. Дивеево Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Алёна Вдовиченко

Правительство Нижегородской области направит более 300 млн рублей на строительство нового здания для администрации Дивеевского района. Об этом сообщается в материалах на сайте госзакупок.

Согласно информации, аукцион на право выполнения работ пройдет 26 июля 2018 года. Земельный участок, где будет строиться объект, находится в южной части села Дивеева, по ул. Октябрьской, 28а. Здание администрации будет трехэтажным. В цокольном этаже планируется разместить столовую, комнаты хранения инвентаря и канцелярских товаров, на первом этаже – ЗАГС, редакция газеты, МФЦ, центр социального обслуживания, управления соцзащиты, на втором этаже – актовый зал. Большая часть структурных подразделений администрации будут располагаться на втором и третьем этажах.



Все работы должны быть выполнены до конца 2019 года. Начальная (максимальная) цена контракта составляет 313 млн рублей. Источник финансирования – областной бюджет.



Как сообщалось ранее, в Нижегородской области создана управляющая компания Саровско-Дивеевского туристического кластера. Планы по развитию "Большого Сарова", в рамках которого планируется создать паломнический кластер на территории Дивеева, Сарова и Арзамаса, были озвучены депутатам регионального Заксобрания в конце марта 2018 года. В связи с реализацией данного проекта запланирован "переезд" администрации, полиции и прокуратуры.



Напомним, земля под нынешним зданием администрации Дивеевского района будет передана Серафимо-Дивеевскому монастырю.