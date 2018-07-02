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Общество

Нижегородское правительство предлагает распространить бесплатный проезд на автобусах на школьников рабочих поселков

02 июля 2018 16:08  [64] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Алёна Вдовиченко

Правительство Нижегородской области предлагает распространить право бесплатного проезда на автобусах на школьников рабочих поселков. Соответствующий законопроект поступил в Законодательное собрание региона 28 июня 2018 года.

Субъект законодательной инициативы – врио губернатора Нижегородской области Глеб Никитин. В проекте документа отмечается, что в настоящее время меры социальной поддержки в виде бесплатного проезда на автотранспорте общего пользования внутрирайонного и пригородного сообщения для учащихся и воспитанников общеобразовательных организаций распространяются только на лиц, проживающих в сельской местности. Предлагается распространить эти меры и на школьников, проживающих в рабочих поселках.

Предоставление такой меры соцподдержки потребует около 31,5 млн рублей бюджетных средств в год. Расчет до 2020 года включительно произведен исходя из числа необходимых проездных (2 697 штук), стоимости провоза одного учащегося в месяц (1300 рублей) и количества учебных месяцев (девять).

Напомним, правительство Нижегородской области профинансирует в 2018 году покупку в лизинг 45 школьных автобусов для муниципальных районов.

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