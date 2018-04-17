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Общество

Подрядчик планирует начать ремонт Мызинского моста в Нижнем Новгороде в июле

17 апреля 2018 16:50  [206] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Подрядчик планирует начать ремонт Мызинского моста в Нижнем Новгороде в июле. Об этом главное управление по строительству и ремонту метрополитена, мостов и дорожных сетей в Нижнем Новгороде (ГУММиД) сообщило 17 апреля 2018 года.

Согласно информации, с июля по ноябрь планируется выполнить ремонт проезжей части, а в 2019 году – провести ремонт тротуаров, заменить ограждение и освещение моста. Согласно муниципальному контракту на эти цели будет направлено около 408,5 млн рублей. Работы профинансируют из областного и городского бюджетов. Ремонтом займется АО "Ремонт тоннелей и мостов".

"Специалисты рассматривают несколько вариантов изменения движения транспорта в связи с предстоящим ремонтом переправы. Окончательное решение будет принято ближе к началу проведения восстановительных работ", - говорится в сообщении.

Напомним, 31 января 2018 года в результате внешнего воздействия, предположительно большегрузного автомобиля, произошло повреждение деформационного шва на Мызинском мосту. Прибывшие на место оперативные службы после анализа ситуации пришли к выводу, что повреждения не являются критическими и не затрагивают несущие силовые конструкции моста.

Напомним, что 31 января 2018 года на Мызинском мосту произошло повреждение деформационного шва, в связи с чем движение по мосту было частично перекрыто.

После восстановления деформационного шва моста в феврале 2018 года заместитель главы администрации города Александр Герасименко сообщал, что капитальный ремонт переправы должен был начаться в марте при условии хорошей погоды. Завершиться он должен был в мае. Однако погодные условия начать ремонт в марте не позволили. В начале апреля был проведен ямочный ремонт моста.

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