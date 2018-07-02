Мэрия Нижнего Новгорода объявила повторный аукцион на ремонт ограждения парка "Швейцария" за 2 млн рублей Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Администрация Нижнего Новгорода вновь объявила аукцион на ремонт ограждения (входные группы, цоколь, столбы) парка "Швейцария". Об этом сообщается на сайте госзакупок.

Начальная (максимальная) цена контракта составляет 2,114 млн рублей. Заявки принимаются до 9 июля. Аукцион назначен на 13 июля 2018 года.

Контракт предусматривает, в частности, разборку аварийных кирпичных стен и столбов и кладку новых, очистку входных групп, а также выполнение отделочных, малярных и штукатурных работ и вывоз мусора после ремонта. Работы должны быть выполнены в течение 30 дней с момента заключения контракта.

В мае мэрия уже объявляла аналогичный аукцион, но не состоялся, так как никто не подал заявок на участие в нем.

Напомним, в конце мая глава Нижнего Новгорода Владимир Панов заявил об увольнении директора парка "Швейцария" Елены Хабаровой и ликвидации зоопарка (бывшее название "Мишутка") в парке. И.о. гендиректора "Швейцарии" был назначен Андрей Помыткин.

Напомним также, что ограждение парка является объектом культурного наследия и требует полной реконструкции. В июне 2017 года Гордума согласовала принятие в собственность города ограждения парка для его последующего ремонта. Стоимость реконструкции оценивалась в 100 млн рублей. Весной 2018 года в мэрии сообщали, что к вопросу реконструкции забора вернутся не ранее 2019 года.