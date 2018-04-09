Нижегородская администрация планирует вернуться к вопросу ремонта забора "Швейцарии" не ранее 2019 года Культура и отдых

Парк Швейцария Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Серебрякова

Нижегородская администрация планирует вернуться к вопросу ремонта забора парка "Швейцария" (ООО "Парк Приокский", находится в собственности муниципалитета) не ранее 2019 года.

Как сообщили корреспонденту НИА "Нижний Новгород" в пресс-службе мэрии, средства в бюджете на ремонт ограждения в 2018 году не заложены, инвесторы на эту территорию по-прежнему не найдены.

Председатель совета директоров ООО "Парк Приокский" (Швейцария) и депутат Гордумы Николай Сатаев (КПРФ) на данный вопрос однозначного ответа также не дал. "Не могу сказать, как будет обстоять дело с ремонтом забора. Мы должны привлекать специализированную организацию, которая эти работы будет выполнять. Мы этим вопросом занимаемся", - сказал Сатаев.

Руководитель АНО "Институт развития городской среды Нижегородской области" Дарья Шорина, которой в марте департамент культуры города передал разработку программы развития парков, ответила, что в этом году вряд ли получится начать благоустройство в парке "Приокский". Сейчас, по ее мнению, более важными являются проекты концепций благоустройства городских пространств по итогам референдума 18 марта в рамках федеральной программы формирования комфортной городской среды.

"Работа по благоустройству парка начнется после концепций благоустройства городских пространств, которые планируется реализовать в этом году. Выход на конкретные шаги по парку "Приокский" начнется в 2019 году. Невозможно реализовать концепцию в рамках субсидий из бюджетов, нужны инвесторы", - рассказала Шорина.

В пресс-службе администрации города сообщили, что в 2018 году в парке планируется за счет собственных средств провести ежегодную противоклещевую обработку, отремонтировать игровые площадки, оборудовать две видовые площадки, оформить центральную парковую клумбу, убрать мусор, вырубить аварийные деревья.

О том, появятся ли в этом сезоне новые аттракционы, учредитель ООО "Карусель-НН" Виктор Михалко, который более 10 лет проработал в парке, сообщил, что большая часть их аттракционов теперь в Чебоксарах.

"Мы развивались. В планах было приобретение более современных и более безопасных

аттракционов. Мы готовы рассматривать вопрос нашей работы в Нижнем Новгороде, но после расторжения договора были вынуждены уехать. Все карусели, кроме "Волги", мы перевезли в Чебоксары. Там к этому вопросу подошли более серьезно. Провели большую работу по благоустройству территории, а в Нижнем нет прозрачных условий", - поделился информацией Михалко.

Он также заметил, что колесо обозрения "Волга" фундаментного типа, его крайне сложно демонтировать, чтобы перевозить с места на место каждый год. В связи с этим, это единственный аттракцион ООО "Карусель-НН", который будет работать в парке в этом сезоне.

"По колесу "Волга" был суд, нас обязывали убрать колесо из парка, но позднее мы обсудили ситуацию с арендатором, подписали мировое соглашение и после этого заключили договор о разрешении на организацию коммерческой деятельности сроком на 11 месяцев, но должен быть договор субаренды земельного участка, чтобы не пришлось убирать аттракционы через два-три года", - ответил Михалко.

Аттракционы демонтировали еще в 2015 году в связи с прекращением договора субаренды в одностороннем порядке. Другие пять аттракционов из Приокского парка были перенесены в Автозаводский парк в конце апреля 2016 года. Позднее в "Швейцарии" появились новые аттракционы: цепочная карусель с подъемом на девять метров и карусель в стиле "ретро".

Напомним также, что в июне 2017 года Гордума согласовала принятие в собственность города ограждения парка для его последующего ремонта. Это ограждение является объектом культурного наследия. Город (при администрации под руководством Сергея Белова) намеревался получить областные субсидии, однако процесс не пошел. Стоимость реконструкции оценивалась в 100 млн рублей.

Как сообщалось ранее, парк "Швейцария" был преобразован из муниципального предприятия в ООО "Парк Приокский" в октябре 2014 года.