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Общество

Нижегородское правительство планирует придать статус памятников природы двум территориям в Дзержинске

03 июля 2018 13:27  [29] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Алёна Вдовиченко

Правительство Нижегородской области планирует придать статус особо охраняемых природных территорий двум объектам в Дзержинске. Об этом сообщается на сайте правительства региона.

Согласно информации, речь идет о комплексе сосновых лесов и дендропарке Дзержинского лесхоза. Проекты соответствующих постановлений до 1 августа 2018 года проходят публичные консультации.

Дендропарк Дзержинского лесхоза при этом предлагается переименовать в дендропарк им. И.Н. Ильяшевича, учитывая большую роль в его создании заслуженного лесовода РСФСР Ивана Ильяшевича. Ожидается, что режим особой охраны обеспечит сохранность коллекции дендропарка, позволит осуществлять научно-исследовательскую деятельность по интродукции растений, расширению видового состава дендрария, созданию специальных коллекций и экспозиций, экспериментальных участков и питомника растений.

Что касается второго объекта, то за счет нового статуса, считает правительство, будет обеспечено сохранение природного комплекса сосновых лесов и пойменных дубрав на территории г.о.г. Дзержинск и Володарского района. Проекты паспортов на оба объекта, как следует из документации, уже разработаны.

Напомним, 7 июня текущего года министр экологии и природных ресурсов Нижегородской области Арсений Дряхлов провел рабочую встречу с председателем комитета по городскому хозяйству, экологии и рациональному использованию природных ресурсов Думы Дзержинска Олегом Богдановым и общественниками Сергеем Вилковым, Татьяной Богатовой, Дмитрием Левашевым. Они попросили министра ускорить процедуру по разработке проекта нормативно-правового акта, регулирующего организацию, охрану и использование особо охраняемых природных территорий регионального значения "Сосновые леса природного комплекса Дзержинска" и "Дендропарк Дзержинского лесхоза", и утвердить паспорта на эти объекты.

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