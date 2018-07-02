Задолженность нижегородцев по имущественным налогам снизилась на 47% за I полугодие 2018 года Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Алёна Вдовиченко

Задолженность нижегородцев по имущественным налогам снизилась на 47% с начала 2018 года. Об этом руководитель УФНС России по Нижегородской области Виктор Большаков сообщил журналистам 3 июля 2018 года.



По его словам, по итогам первого полугодия сумма задолженности по имущественным налогам граждан составляет 2,3 млрд рублей. На начало 2018 года она составляла 3,4 млрд рублей. Общее число должников – 957 тысяч человек. "Конечно, значительная часть этих должников имеет небольшие суммы задолженности, в основном это пени в несколько десятков рублей, начисленные за какие-то просрочки", - отметил Большаков.



При этом, по его информации, большую часть указанной суммы – 1,6 млрд рублей – составляет задолженность по транспортному налогу (332 тысячи должников). Как рассказал Виктор Большаков, примерно 70% граждан, имеющих автомобили, платят налог в сумме около 2 тысяч рублей.



"Нельзя сказать, что это сумма непосильная, ведь люди находят деньги, чтобы регулярно заправлять автомобили на сопоставимые суммы. Дело в невнимательном отношении к своим обязанностям. Нужно просто вырабатывать в себе привычку вовремя оплачивать налоги", - подчеркнул глава управления.



Задолженность по налогу на имущество составляет 316 млн рублей (547,5 тысячи человек), по земельному налогу – 401 млн рублей (365,5 тысячи человек).



Напомним, по итогам I квартала 2018 года задолженность по имущественным налогам составляла 2,5 млрд рублей, задолженность по транспортному налогу – 1,7 млрд рублей.