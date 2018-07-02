Мэрия Нижнего Новгорода планирует установить 43 "лежачих полицейских" вблизи школ к 1 сентября Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Мэрия Нижнего Новгорода планирует установить 43 "лежачих полицейских" вблизи школ. Об этом управление по работе со СМИ горадминистрации сообщило 3 июля 2018 года.

Согласно информации, соответствующее поручение глава города Владимир Панов дал своему заместителю Александру Герасименко. Установка будет вестись совместно с центром организации дорожного движения города.

"Это системная проблема, сегодня у 43 школ нет рядом "лежачих полицейских". Я поставил задачу установить их до 1 сентября 2018 года. Работа по детским садам также будет завершена в ближайшие месяцы", - сказал Панов.

Во время выездного совещания Панов посетил Верхневолжскую набережную, жители которой в июне обратились в администрацию города с просьбой установить дополнительные дорожные замедлители. На набережной появилось семь новых "лежачих полицейских", теперь их всего десять.

Кроме того, Панов призвал нижегородцев оставлять свои пожелания по установке "лежачих полицейских" на дорогах Нижнего Новгорода в группах "Антияма" в социальных сетях.