Пожар на ул. Ошарской в Нижнем Новгороде ликвидирован Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Никита Афанасьев

Пожар на ул. Ошарской, 11а ликвидирован 3 июля 2018 года в 17:52 . Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Нижегородской области.

По уточненным данным, 16:30 загорелся одноэтажный жилой дом в центре Нижнего Новгорода. Площадь пожара составила 40 кв.м. С возгоранием боролись 52 человека и 13 единиц техники. Пострадавших и погибших нет. В настоящее время устанавливаются предварительные причины пожара.

Напомним также, что 2 июля произошел пожар в доме на ул. Минина.