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Происшествия

Пожар на ул. Ошарской в Нижнем Новгороде ликвидирован

03 июля 2018 18:41  [243] Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Никита Афанасьев

Пожар на ул. Ошарской, 11а ликвидирован 3 июля 2018 года в 17:52 . Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Нижегородской области.

По уточненным данным, 16:30 загорелся одноэтажный жилой дом в центре Нижнего Новгорода. Площадь пожара составила 40 кв.м. С возгоранием боролись 52 человека и 13 единиц техники. Пострадавших и погибших нет. В настоящее время устанавливаются предварительные причины пожара.

Напомним также, что 2 июля произошел пожар в доме на ул. Минина.

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Теги:
МЧС Пожар
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