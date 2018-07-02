Пожар произошёл в доме на ул. Минина в Нижнем Новгороде днём 2 июля Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ирина Серкова

Пожар произошёл в жилом доме на ул. Минина в Нижнем Новгороде днём 2 июля 2018 года. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили очевидцы.

В пресс-службе ГУ МЧС РФ по региону уточнили, что произошло возгорание кровли жилого дома по адресу ул. Минина, 33. Сообщение о происшествии поступило в ЦУКС МЧС в 12:37. В 13:41 было ликвидировано открытое горение. Площадь пожара составила 10 кв. метров. На месте от МЧС работали 17 единиц техники и 62 человека.

Из дома были эвакуированы 14 человек. Погибших и пострадавших нет.

В настоящее время причины пожара уточняются.