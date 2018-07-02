РЖД запускает ежедневный маршрут Москва – Арзамас-2 – Дивеево по единому билету с 5 июля Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

АО "ФПК" (дочернее общество ОАО "РЖД") запускает новый мультимодальный маршрут с использованием железнодорожного и автомобильного транспорта по маршруту Москва – Арзамас-2 – Дивеево и в обратном направлении. Об этом сообщает пресс-служба "ГЖД".

Согласно информации, ежедневные перевозки пассажиров по схеме "поезд+автобус" на данном маршруте начнутся с 5 июля.

Для перевозок будут использоваться поезда дальнего следования АО "ФПК", курсирующие в сообщении с Москвой и проходящие через станцию Арзамас-2, а также автобусы, следующие по маршруту Дивеево – ст. Арзамас-2 и в обратном направлении. Рейсы "поезд – автобус" будут состыкованы по времени прибытия и отправления. Время в пути на автобусе составит 1,5 часа.

"Пассажиры поездов №112 Москва – Круглое поле, № 142Москва – Чебоксары смогут пересесть на автобусы отправлением от ст. Арзамас-2 в 07:30. Из Дивеево автобусы будут отправляться в 20:00, чтобы пассажиры смогли совершить посадку на поезда №111 Круглое Поле – Москва, №117 Новокузнецк – Москва, №89 Петропавловск – Москва, №81 Улан-Удэ – Москва, №75 Нерюнгри – Москва", - отметили в пресс-службе компании.

При этом отмечается, что на маршруте не будут действовать льготы школьникам и гражданам по специальным талонам, а также по воинским требованиям. Проездной документ для проезда детей до 10 лет в автобусе будет оформляться по полному тарифу. Размещение пассажиров в автобусе будет осуществляться на свободные места.

Напомним, что традиционно в начале августа в Дивеевском районе Нижегородской области проходят праздничные мероприятия, посвященные дням памяти преподобного Серафима Саровского и преподобного Макария Желтоводского и Унженского. В 2018 году на празднествах ожидается около четырех тысяч паломников.