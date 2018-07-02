Чемпионат по профессиональному йойоингу прошел в Нижнем Новгороде 30 июня Общество

Чемпионат по профессиональному йойоингу прошел в Нижнем Новгороде 30 июня. Об этом пресс-служба ТРК "Небо" сообщила 2 июня 2018 года.

Согласно информации, организатором соревнований, которые проводились в ТРК "Небо", выступила федерация йойоинга России. Нововведением 2018 года стал новый формат соревнований: представители Нижнего Новгорода и участники из других городов соревновались в одном объединенном разделе, вместо прежних City и Open. Freestyle-соревнования участников проходили в формате двухминутных выступлений. Схожая система используется на соревнованиях в США.

Нижегородский этап оценивали судьи чемпионата России Сергей Буканов и Владимир Глазков.

Первое место и право прохода в финалы Russian Yoyoing Competition 2018 досталось представителю Москвы Леониду Немчику, а чемпионом Нижнего Новгорода в третий раз стал Алексей Штейн.

"В этом году ТРК "Небо" порадовал нас прекрасным обновлением: огромный экран на сцене поднимает статус любого мероприятия, делает его современным, оживленным. Мы надеемся и на дальнейшее сотрудничество с торговым комплексом и уже готовы новые идеи для организации здесь четвертого чемпионата по йойоингу", - сказал президент федерации йойоинга России Марк Арцруни.