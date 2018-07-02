Нижегородская администрация переименовала детско-юношеские спортивные школы олимпийского резерва в СШОР Спорт

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Серебрякова

Нижегородская администрация переименовала муниципальные детско-юношеские спортивные школы олимпийского резерва (СДЮСШОР) в спортивные школы олимпийского резерва (СШОР). Об этом сообщается в постановлении на сайте мэрии 3 июля 2018 года.



Возникла необходимость перехода муниципальных СДЮСШОР на организации нового типа - спортивной подготовки. Речь идет о том, что в школах больше не будут действовать образовательные программы, а только физкультурно-спортивные. Министерство спорта РФ будет непосредственно контролировать исполнение этих программ. Таким образом, в уставах школ больше не будет приставки "детско-юношеская".



Переименованы будут все 15 бюджетных специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва города: №1, №3 по шахматам, №4 по волейболу, №5 по лыжным гонкам, №7 по баскетболу, №8 по футболу, №12 по спортивному ориентированию, №13 по настольному теннису, №16 по художественной гимнастике, школа по бадминтону, школа по гребному спорту, школа по современному пятиборью и конному спорту, школа по прыжкам на лыжах с трамплина и лыжному двоеборью, школа по фехтованию и школа по ледовым видам спорта.



В течение месяца с момента принятия постановления, будут разработаны проекты и утверждены изменения в уставы организаций спортивной подготовки.



Напомним, министерство спорта планирует принять 14 специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва из муниципальной в государственную собственность в 2019 году.



Напомним также, что в июне дума Нижнего Новгорода одобрила передачу трамплина и СДЮСШОР в областную собственность.