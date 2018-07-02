Установка памятных знаков нижегородским путешественником на мысе Дежнева признана незаконной Общество

Нижегородский путешественник Валентин Ефремов незаконно вторгся в национальный парк на мысе Дежнева. Об этом сообщила администрация национального парка "Берингия", расположенного на Чукотке.

Согласно информации, в мае сотрудники отдела охраны национального парка обнаружили информацию о том, что Ефремов планирует завершить свою очередную экспедицию на мысе Дежнева. В планах путешественника была заявлена установка на мысе памятных знаков – колокола и якоря, а также православного креста.



Мыс Дежнева – крайняя восточная точка Евразии - находится в границах национального парка. Для посещения этой территории требуется специальное разрешение, а ведение какой-либо хозяйственной деятельности должно согласовываться с минприроды России. Сотрудники инспекции парка направили официальное письмо Ефремову, в котором сообщили о необходимости получения разрешения на посещение и согласования на установку "памятных знаков".



"Реакция последовала не самая адекватная. В телефонном разговоре с одним из моих сотрудников Ефремов апеллировал тем, что у него есть благословение патриарха Московского и всея Руси Кирилла и ни в каких согласованиях он более не нуждается", - рассказал заместитель директора в области охраны окружающей среды Игорь Бобырь.



После того, как путешественник добрался до Уэлена - ближайшего населенного пункта к мысу Дежнева - с ним провел беседу государственный инспектор парка. В очередной раз разъяснил, что планируемые действия Ефремова незаконны. Коллеги из департамента образования, культуры и спорта Чукотского АО поделились информацией, что Ефремов также обратился за согласованием к ним, но получил отказ. По словам сотрудников департамента, любые подобные работы в районе мыса Дежнева недопустимы без предварительных археологических исследований на месте, так как могут нанести вред памятникам археологии, как известным, так и еще не выявленным.

"Приходится признать, что Ефремов нас обхитрил. Ночью, договорившись с местными жителями, он на маломерном судне отправился к мысу Дежнева и все же установил якорь, колокол и крест. Причем крест был установлен в границах объекта культурного наследия "Многослойное поселение Наукан". Возникновение поселения датируется учеными XI - XII веками, это место является священным для эскимосов, которые покинули Наукан только в 1958 году", - пояснил Бобырь.



В отношении путешественника был составлен протокол об административном правонарушении. Ефремову выслано предписание демонтировать и вывезти с территории национального парка установленные им знаки в срок до 10 июля 2018 года. В случае если Ефремов предписание не выполнит, знаки будут изъяты и демонтированы сотрудниками специальной государственной инспекции парка.

На странице клуба путешественников Валентина Ефремова он написал 30 июня: "И поставил крест, колокол и якорь на мысе Дежнева. И будут они стоять и напоминать о великих открытиях, о первопроходцах и первооткрывателях российских земель. Путь мой продолжался четыре месяца. Не всегда было легко или просто. Много преград и много помощи от единомышленников. Много споров и рассуждений о моем пути со стороны. Но цель моя достигнута и исполнена. Цель оправдывает средства".

Отметим, что на якоре есть памятная табличка, на которой указано, что она установлена в апреле 2017 года.