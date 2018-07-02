"Натали Турс" начала выплаты компенсаций по несостоявшимся поездкам Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

"Натали Турс" (ООО "Панорама тур") начала выплаты компенсаций по несостоявшимся поездкам. Об этом сообщается на сауте компании 5 июля 2018 года.

Согласно информации, 4 июля компания проинформировала агентства о дополнительных механизмах компенсаций туристам по несостоявшимся поездкам.

Туристы с регулярной перевозкой в составе пакета в качестве частичной компенсации потерь могут воспользоваться выкупленными авиабилетами и оформленными визами. Также предложено гарантийное предоставление туристических услуг в последующий период.

По оценке компании компенсации в виде переданных авиабилетов покроют до 30% от возможных потерь туристов. За вчерашний день на прямые финансовые выплаты по несостоявшимся поездкам было направленно 800 тысяч рублей.

Напомним, туроператор "Натали Турс" (ООО "Панорама Тур") 4 июля сообщил об аннулировании всех забронированных и оплаченных туров. Из-за сложившейся ситуации в Ростуризме создан оперативный штаб, в Роспотребнадзоре - "горячая линия".