"Натали Турс" начала выплаты компенсаций по несостоявшимся поездкам

Фото:
"Натали Турс" (ООО "Панорама тур") начала выплаты компенсаций по несостоявшимся поездкам. Об этом сообщается на сауте компании 5 июля 2018 года.
Согласно информации, 4 июля компания проинформировала агентства о дополнительных механизмах компенсаций туристам по несостоявшимся поездкам.
Туристы с регулярной перевозкой в составе пакета в качестве частичной компенсации потерь могут воспользоваться выкупленными авиабилетами и оформленными визами. Также предложено гарантийное предоставление туристических услуг в последующий период.
По оценке компании компенсации в виде переданных авиабилетов покроют до 30% от возможных потерь туристов. За вчерашний день на прямые финансовые выплаты по несостоявшимся поездкам было направленно 800 тысяч рублей.
Напомним, туроператор "Натали Турс" (ООО "Панорама Тур") 4 июля сообщил об аннулировании всех забронированных и оплаченных туров. Из-за сложившейся ситуации в Ростуризме создан оперативный штаб, в Роспотребнадзоре - "горячая линия".
Copyright © 1999 - 2018 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+