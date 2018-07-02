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Общество

Управление Роспотребнадзора по Нижегородской области открыло "горячую" линию для туристов "Натали Турс"

05 июля 2018 09:46  [421] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Управление Роспотребнадзора по Нижегородской области открыло "горячую" линию для туристов "Натали Турс". Об этом сообщает пресс-служба управления 5 июля 2018 года.

В связи с тем, что туроператор "Натали Турс" 4 июля сообщил об аннулировании всех забронированных и оплаченных туров управление открыло "горячую линию" по вопросам прав потребителей на получение экстренной помощи и возмещение убытков.

"Управление Роспотребнадзора обращает внимание потребителей, что в соответствии с законодательством в случае объявления о приостановке деятельности в связи с невозможностью исполнения обязательств обязанность по возврату денежных средств, уплаченных туристом, возлагается на организацию, застраховавшую гражданскую ответственность туроператора, либо организацию, предоставившую банковскую гарантию. Также потребитель имеет право требовать возмещения убытков, причиненных ему вследствие оказания услуг ненадлежащего качества", - говорится в сообщении.

В случае, если потребителям будет отказано в удовлетворении законных требований, управление Роспотребнадзора готово незамедлительно обратиться с исками в суд в защиту их прав.

Телефоны "горячих линий" и адреса консультационных центров и пунктов Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области: 432-87-67, 438-08-72, 436-74-69, 89101367703 (отдел защиты прав потребителей Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области), 437-08-70, 213-82-84 (Консультационный центр для потребителей ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии"). Также потребители могут круглосуточно обратиться в консультационный пункт в Международном аэропорту "Стригино" (второй этаж) и в МФЦ (график работы размещён на сайте управления Роспотребнадзора).

Напомним, что Ростуризм создал оперативный штаб в связи с приостановлением деятельности "Натали Турс" и DSBW-TOURS, а также запустил "горячую" линию.

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