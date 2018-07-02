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Происшествия

Волонтёры просят помощи в поиске пропавшей в Городецком районе Нижегородской области 66-летней Ирины Свирид

06 июля 2018 10:40  [342] Происшествия
Ирина Свирид

Ирина Свирид

Фото: ПСО "Волонтёр"

Волонтёры просят помощи в поиске пропавшей в Городецком районе Нижегородской области 66-летней Ирины Свирид. Об этом сообщает поисково-спасательный отряд "Волонтёр" 5 июля 2018 года.

Согласно информации, женщина 3 июля (вторник) 2018 года уехала из посёлка Аксентис Городецкого района в Балахну и пропала.

Приметы: рост 170-175 см, телосложение худощавое, волосы короткие тёмные, глаза серые. Была одета в кофту и синие штаны. Особые приметы: золотые зубы.

При себе имела велосипед, сотовый телефон.

Уточняется также, что женщина страдает провалами в памяти.

Всех, кто имеет информацию о местонахождении пропавшей, волонтеры просят звонить по телефонам: 8 (831) 291-51-51 (волонтеры), 102 (полиция).

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