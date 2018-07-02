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Бизнес

"Т Плюс" планирует построить две блочные котельные в Кстовском районе Нижегородской области в 2018 году

06 июля 2018 12:17  [81] Бизнес

"Т Плюс" планирует построить две блочные котельные в Кстовском районе Нижегородской области в 2018 году. Об этом сообщает пресс-служба компании 6 июля 2018 года.

Согласно информации, в 2018 году Кстовские тепловые сети (КТС), входящие в состав нижегородского филиала группы "Т Плюс", в рамках концессии планируют построить две современные блочные котельные в населенных пунктах Приволжский и Чернышиха взамен неэффективных старых. Общая стоимость работ по этим двум проектам составит 42,6 млн рублей. Помимо этого, КТС планируют провести техническое перевооружение тепловых сетей общей протяженностью 2,3 км со стоимостью работ 38 млн рублей.

Согласно информации, 5 июля состоялось выездное совещание, посвященное реализации инвестиционной программы ПАО "Т Плюс" согласно концессионному соглашению. Участники совещания – глава администрации Кстовского района Виталий Ковалев, депутаты городской думы, директор Нижегородского филиала "Т Плюс" Александр Фролов, руководящие работники филиала и Кстовских тепловых сетей - посетили ряд объектов, где в рамках концессии выполнены проекты модернизации и технического перевооружения. В частности, в котельных "Береговая", "Переулок Больничный", ЦРБ в 2017 году была смонтирована и внедрена пожарная и охранная сигнализация. Также в центральном тепловом пункте (ЦТП) №11 в 2017 году вместо четырех кожухотрубных теплообменников установили современные пластинчатые.

Сообщается, что общий объем финансирования работ по ремонту и техперевооружению объектов Кстовских тепловых сетей Нижегородского филиала "Т Плюс" в 2017 году составил около 131 млн рублей, что почти вдвое превысило первоначально планировавшиеся затраты.

Общий объем инвестиций "Т Плюс" в теплосетевые активы города Кстово и Кстовского района в течение срока действия договора концессии составит 3,3 млрд рублей.

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