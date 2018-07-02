Нижегородская администрация намерена внедрить гипоаллергенное меню во всех детсадах города к 1 января 2019 года Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Нижегородская администрация намерена внедрить гипоаллергенное меню во всех детсадах города к 1 января 2019 года. Об этом сообщает управление по работе со СМИ горадминистрации 6 июля 2018 года со ссылкой на главу города Владимира Панова.

По словам мэра, по итогам пилотного проекта по внедрению гипоаллергенного питания в пяти детсадах Советского района, родители "активно обращаются за этой услугой".

"Мы еще ждем два месяца, и если по итогам настрой родителей не изменится, то переходим к стадии системной подготовки всех необходимых документов, чтобы с 1 января 2019 года предоставлять обычное и гипоаллергенное меню во всех дошкольных образовательных учреждениях Нижнего Новгорода", - заявил Панов.

Кроме того, он заявил о том, что городская администрация планирует с 1 сентября вернуть льготы на питание 1095 многодетным семьям. По словам Панова, это станет возможным благодаря увеличению на три тысячи рублей (с 9 165 до 12 165 рублей) величины прожиточного минимума, из которого рассчитываются льготы для многодетных. По данным департамента финансов администрации Нижнего Новгорода, это потребует дополнительно 6 млн рублей бюджетных средств до конца 2018 года и 13,8 млн рублей в 2019 году.

Напомним, что о планах горадминистрации по введению нового меню в детсадах стало известно в апреле 2018 года.