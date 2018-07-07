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Спорт

Главным тренером ФК "Нижний Новгород" может быть назначен Дмитрий Черышев, - РБК

09 июля 2018 09:11  [172] Спорт
Дмитрий Черышев

Дмитрий Черышев

Фото: сайт города-организатора ЧМ-2018 Нижнего Новгорода

Главным тренером ФК "НН" может быть назначен посол Нижнего Новгорода на Чемпионате мира по футболу-2018 Дмитрий Черышев. Об этом сообщает РБК-НН со ссылкой на свой источник.

Сообщается, что отец полузащитника сборной России Дениса Черышева, бывший тренер нижегородского ФК "Волга" и ФК "Мордовия" Дмитрий Черышев сменит на этом посту Николая Писарева, возглавившего клуб в феврале 2017 года.

Агентство направило запрос в правительство Нижегородской области и руководству клуба для подтверждения данной информации и уточнения сроков.

Напомним, в июне 2018 года ФК "Олимпиец" сменил название, вернувшись к историческому – "Нижний Новгород". Отмечается, что данное решение было принято руководством клуба.

Как сообщалось ранее, после матча 1/4 финала ЧМ-2018 между Россией и Хорватией, завершившимся поражением российской сборной пол итогам серии пенальти, врио губернатора Нижегородской области Глеб Никитин назвал сына Дмитрия Черышева Дениса Черышева одним из ярчайших игроков мундиаля.

СПРАВКА:
Дмитрий Черышев (1969 года рождения, Горький) – бывший российский футболист, нападающий, в настоящее время — футбольный тренер в испанском клубе "Севилья".

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