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Общество

Прокуратура потребовала от нижегородской администрации установить "разумные сроки" расселения аварийного дома на ул.Коммуны

09 июля 2018 09:48  [351] Общество

Прокуратура потребовала от администрации Нижнего Новгорода установить "разумные сроки" для расселения аварийного дома №34 по ул.Коммуны. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Нижегородской области 9 июля 2018 года.

Прокурорская проверка была проведена после сюжета программы "Вести Приволжье" ВГТРК "Нижний Новгород" о проживании людей в аварийном доме №34 по ул.Коммуны.

Прокуратурой установлено, что постановлением городской администрации указанный дом был признан аварийным и подлежащим сносу, срок отселения граждан и сноса дома установлен до 30 декабря 2030 года.

В то же время прокуратура выявила в действиях МП "Городская управляющая компания" нарушения правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, "выразившиеся в ненадлежащем исполнении обязанности по поддержанию технического состояния многоквартирного дома".

По данному факту прокуратура внесла представление руководителю управляющей компании, а также направила административное исковое заявление к администрации Нижнего Новгорода о признании сроков сноса дома и расселения граждан незаконными и возложении обязанности установить разумные сроки.

Напомним, решением Гордумы от сентября 2017 года дом №34 по ул. Коммуны (1929 года постройки) был исключен из перечня ветхих домов, планируемых к сносу и реконструкции, и включен в перечень многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу.

Фото: Google maps

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