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Экономика

Нижегородское правительство планирует увеличить льготы для поддерживающих спортивные команды организаций на 200 млн рублей

09 июля 2018 11:54  [70] Экономика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Алёна Вдовиченко

Правительство Нижегородской области планирует увеличить льготы для поддерживающих спортивные команды организаций на 200 млн рублей. Об этом сообщается в материалах на сайте Законодательного собрания Нижегородской области.

Согласно информации, в региональный парламент 6 июля поступил проект изменений в закон "О снижении налоговой ставки налога на прибыль организаций для отдельных категорий налогоплательщиков в 2018 году". Законопроект внесен врио губернатора региона. В нем отмечается, что утвержденная ранее сумма льгот в 1,1 млн рублей является недостаточной для покрытия расходов команд на учебно-тренировочные сборы, на участие в выездных спортивных соревнованиях.

В связи с этим законопроектом предусматривается увеличение суммы снижения налога на прибыль организаций организациям, оказавшим указанные финансовые пожертвования, с 1,1 млн рублей до 1,3 млн рублей.

Напомним, в октябре 2016 года, перед принятием закона о бюджете, депутаты утвердили аналогичную льготу на 2017 год в размере 400 млн рублей. Первоначально она должна была составить 1 млрд рублей, но члены парламента не согласились с этой суммой. Однако уже в марте 2017 года они приняли очередные изменения в законодательство и увеличили льготу до 800 млн рублей. В июле льгота на 2017 год была увеличена с 800 млн рублей до 1,1 млрд рублей.

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