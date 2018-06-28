Atlasglobal не обеспечил пассажиров задержанного рейса в Турцию из Нижнего Новгорода необходимыми условиями Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Серебрякова

Нижегородский аэропорт "Стригино" взял на себя обязанности авиакомпании Atlasglobal по обеспечению пассажиров рейса в Анталию, который должен был вылететь из Нижнего Новгорода 28 июня, необходимыми условиями. Об этом сообщили в пресс-службе международного аэропорта 29 июня 2018 года.

Согласно информации, в связи с длительным отсутствием какой-либо информации от компании-перевозчика руководством "Стригино" было принято решение не оставлять людей наедине с ситуацией и частично взять на себя обязанности перевозчика. "Пассажирам были предоставлены в пользование комнаты матери и ребенка. Все пассажиры были обеспечены питанием и прохладительными напитками. Многим пассажирам был организован трансфер до близлежащих гостиниц", - отмечается в ответе.



В пресс-службе "Стригино" также обратили внимание, что по федеральным авиационным правилам в случае задержки рейса, не аэропорт, а перевозчик обязан организовать для пассажиров в пунктах отправления комнаты матери и ребенка (пассажиру с ребенком в возрасте до семи лет), прохладительные напитки (при ожидании отправления рейса более двух часов), горячее питание (при ожидании отправления рейса более четырех часов), а также размещение в гостинице (при ожидании отправления рейса более восьми часов).

Также по уточненным данным на сайте аэропорта в разделе "Онлайн-Табло" отправление данного рейса запланировано в 15:00, хотя ранее сообщалось об отправлении в 18:30.

Относительно задержки второго рейса 8Q-882 в Анталью авиакомпании Onurair (Турция) в аэропорте ответили, что у них нет информации о том, организовано ли было питание либо трансфер для пассажиров и предложили обратиться в авиакомпанию. На сайте перевозчика соответствующей информации нет. Напомним, самолет должен отправиться Анталью 29 июня в 13:30, но рейс перенесли. На сайте аэропорта в разделе Онлайн-табло сообщается, что по данным на 15:10 идет посадка на рейс.



Напомним, задержка двух рейсов в Анталию произошла в нижегородском аэропорту 29 июня.