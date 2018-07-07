Анна Романычева возглавила управление по связям с общественностью и СМИ городской Думы Нижнего Новгорода Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Анна Романычева возглавила управление по связям с общественностью и СМИ городской Думы Нижнего Новгорода.

Согласно информации на сайте Думы, руководителем управления является Романычева, а Марина Полевая, которая ранее длительное время занимала этот пост, стала заместителем руководителя.

Как уточнила Анна Романычева, она приступила к своим обязанностям со 2 июля 2018 года. Ранее она работала заместителем руководителя пресс-службы губернатора и правительства Нижегородской области.

Напомним, в феврале 2018 года после перехода Нижнего Новгорода на одноглавую систему председателем Гордумы был избран Дмитрий Барыкин. Ранее гордуму возглавляла Елизавета Солонченко.