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Анна Романычева возглавила управление по связям с общественностью и СМИ городской Думы Нижнего Новгорода.
Согласно информации на сайте Думы, руководителем управления является Романычева, а Марина Полевая, которая ранее длительное время занимала этот пост, стала заместителем руководителя.
Как уточнила Анна Романычева, она приступила к своим обязанностям со 2 июля 2018 года. Ранее она работала заместителем руководителя пресс-службы губернатора и правительства Нижегородской области.
Напомним, в феврале 2018 года после перехода Нижнего Новгорода на одноглавую систему председателем Гордумы был избран Дмитрий Барыкин. Ранее гордуму возглавляла Елизавета Солонченко.
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