Глеб Никитин сообщил о проявлении интереса со стороны иностранных инвесторов к развитию "Стадиона Нижний Новгород" Общество

Стадион Нижний Новгород Фото: НИА "Нижний Новгород"

Глеб Никитин сообщил о проявлении интереса со стороны инвесторов к развитию "Стадиона Нижний Новгород".

По данным пресс-службы губернатора и правительства Нижегородской области, 9 июля 2018 года на выставке "Иннопром" в Екатеринбурге врио губернатора Глеб Никитин, отвечая на вопросы журналистов, сообщил, что к развитию "Стадиона Нижний Новгород" проявляют интерес иностранные инвесторы, с которыми ведутся переговоры.

"Они вышли с предложением передачи стадиона в управление для его развития. Инициатива предусматривает, в том числе, развитие территории у стадиона. Это позволит достичь окупаемости арены", - сказал он и добавил, что на данный момент переговоры с бизнесом находятся в начальной стадии, называть потенциального инвестора преждевременно.

Напомним, "Спорт-Инжиниринг" оценило эксплуатацию стадиона "Нижний Новгород" в 2018 году в 71,5 млн рублей.

Напомним также, что правительство РФ планирует финансирование содержания "Стадиона Нижний Новгород" на 70% в 2019-2023 годах, остальное бремя ляжет на регион. Ежегодная стоимость содержания объекта оценивается в 316 – 343 млн рублей.