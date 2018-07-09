Нижегородский парк "Швейцария" попросил Глеба Никитина рассмотреть возможность передачи зоопарка "Мишутка" региону Общество

Фото: Парк Швейцария

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Серебрякова

Сотрудники первого нижегородского зоопарка (старое название - "Мишутка", является частью парка "Швейцария") обратились к врио губернатора области Глебу Никитину с просьбой не закрывать зоопарк. Об этом сообщила член общественной палаты города Мария Попова 9 июля 2018 года.



В своем обращении, сотрудники ссылаются на то, что зоопарк в настоящее время является участником программы евроазиатской региональной ассоциации зоопарков и аквариумов (ЕАРАЗА), курируемой президентом России, по сохранению и размножению амурских тигров. Они уверены, что зоопарк, созданный в 1997 году губернатором Иваном Скляровым, можно сохранить и развивать.

"Мы опасаемся за дальнейшую судьбу наших питомцев, которых решено переместить в другие муниципальные, государственные, частные зоопарки … В соответствии с приказом министерства культуры РФ от 16.07.93 года № 473 "Об утверждении типового положения о государственных зоологических парках", имущество ликвидируемого зоопарка должно быть реализовано на конкурсной основе. Мы волнуемся, что при реализации конкурсных процедур при продаже муниципального имущества, возрастные животные попадут в руки недобросовестных покупателей. Кроме того, возрастные, беременные и кормящие животные могут не пережить наркоз и транспортировку по стране", - отмечается в письме за подписью и.о. директора ООО "Парк Приокский" Андрея Помыткина.

Он попросил Никитина "лично вмешаться в ситуацию" и пригласил врио губернатора с семьей посетить зоопарк, посмотреть условия содержания обитателей и парк в целом.



Помыткин также предлагает передать зоопарк из муниципальной в региональную собственность. Отметим, что агентством был направлен соответствующий запрос в пресс-службу области с просьбой озвучить позицию областных властей по этому поводу.



Напомним, ранее сотрудники зоопарка обратились к главе Нижнего Новгорода Владимиру Панову с просьбой не закрывать учреждение. Они записали видеообращение, которое разместили в сети Интернет. После этого, из администрации пришел ответ, что власти намерены официально закрыть зоопарк с 20 июля 2018 года.