Волонтеры объявили сбор для поиска нуждающегося в медпомощи нижегородца Евгения Пряхина Происшествия

НИА "Нижний Новгород" - Никита Афанасьев

Волонтеры просят помощи в поисках пропавшего в Советском районе Нижнего Новгорода 60-летнего Евгения Пряхина. Об этом сообщает поисково-спасательный отряд (ПСО) "Волонтер" 10 июля 2018 года.

Согласно информации, 5 июля (четверг) 2018 года мужчина ушел из кардиологического центра в Советском районе и пропал.

Приметы пропавшего: рост 175, телосложение среднее, волосы седые, почти лысый. Особые приметы: на плече тату в виде розы, пронзенной кинжалом. Был одет в светлую рубашку с коротким рукавом, светлые брюки. При себе имел синюю тряпичную борсетку. Нуждается в медицинской помощи.

Волонтеры объявили сбор 10 июля 2018 г в 17:30 на ул. Ванеева, 209 (Кардиоцентр) для поиска Пряхина. Можно подъехать позже, по мере возможности. Добровольцам рекомендуют одеться по погоде в лес, с собой взять перекус, воду, репелленты. Номер инфорга: 89201117427 (Анастасия).

Всех, кто имеет информацию о местонахождении пропавшего, волонтеры просят звонить по телефонам: 8 (831) 291-51-51 (волонтеры), 102 (полиция).