НРО КПРФ подало повторное уведомление о проведении митинга против повышения пенсионного возраста в Нижнем Новгороде Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НРО КПРФ планирует провести митинг против повышения пенсионного возраста в Нижнем Новгороде 26 июля. Об этом пресс-служба обкома сообщила 10 июля 2018 года.

НРО 4 июля сообщало о планах проведения митингов в трех городах региона: в Дзержинске, Арзамасе и Кстове. Тогда сообщалось, что в Нижнем Новгороде митинг согласован не был. 5 июля акция в Дзержинске собрала более трех тысяч человек, хотя НРО подавало заявку на участие 500 человек, а мэрия согласовала лишь 200 участников.

Второй митинг намечен на 10 июля в Кстове. "В планах нижегородских коммунистов провести протестные акции во всех крупных городах Нижегородской области, чтобы голос нижегородцев был услышан и в Москве", - говорится в сообщении.



Отделение подало уведомление в администрацию Нижнего Новгорода о проведении митинга протеста 26 июля – в дни всероссийского протеста против повышения пенсионного возраста. Коммунисты планируют начать митинг в 18:00 на площади им. Владимира Ленина.

Администрация г.о.г Бор, сославшись на наличие на их территории инфраструктуры для проведения ЧМ-2018 – спортивной базы, на которой размещалась сборная Уругвая, покинувшая базу еще 8 июля, отказала в проведении митинга, запланированного на 18 июля. Новая дата проведения митинга – 28 июля. Место проведения – площадь Победы. Начало в 18:00.

В митингах планируется участие первого секретаря комитета НРО КПРФ, лидера фракции КПРФ в Заксобрании региона Владислава Егорова.

В Лыскове митинг, изначально запланированный на 19 июля, администрация города запретила под предлогом проведения вечера шансона "С песней по жизни". Лысковскими коммунистами подано уведомление об уточнении даты проведения митинга, новая дата – 20 июля. Место проведения митинга – площадка районного дворца культуры. Начало в 18:00.

В Балахне уведомление о проведении митинга подано на 24 июля. Время начала и место проведения уточняются.

Напомним, фракция КПРФ предложила Заксобранию отзыв на проект федерального закона "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам назначения и выплаты пенсий", предусматривающий повышение возраста выхода на пенсию до 63 и 65 лет. В отзыве, в частности, говорится, что у представленного законопроекта отсутствует финансово-экономическое обоснование, какие-либо прогнозы последствий принятия законопроекта и прогноз влияния повышения пенсионного возраста на ситуацию на рынке труда.